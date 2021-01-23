На территорию отдела МВД в башкирском городе мужчина принес с собой корпус осколочной гранаты

Силовики выяснили, что подозрительный предмет не представляет опасности

В башкирском городе Октябрьском 43-летний житель принес в отдел местного МВД похожий на гранату предмет. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 20 января. Мужчина обратился к полицейским и сказал, что нашел подозрительное устройство под мостом реки Ик.

На место тут же были вызваны сотрудники ФСБ и Росгвардии. Они изучили предмет и выяснили, что это корпус учебной осколочной гранаты Ф-1. Запала не было, поэтому взрывоопасности устройство не представляло.