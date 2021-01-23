Число заболевших коронавирусом в Башкирии приближается к 23 тысячам

Коронавирус в Башкирии болеют больше 5 тысяч человек
Фото: ИВАНОВА Диана
В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заболели 168 человек. Общее число случаев инфицирования приближается к 23 тысячам, сейчас этот показатель составляет 22 906. Данные представили в региональном оперативном штабе 23 января.
Снято с учета по выздоровлению от COVID-19 за прошедшие 24 часа 104 жителя, всего – 17 334.
Прямо сейчас официально болеют 5401 человек, 541 из них лежит в больницах, 4860 переносят инфекцию в легкой форме дома на самоизоляции.
Прироста смертей не зафиксировано. Жертвами коронавирусной инфекции в Башкирии числятся 171 человек.