Число заболевших коронавирусом в Башкирии приближается к 23 тысячам

Коронавирус в Башкирии болеют больше 5 тысяч человек Фото: ИВАНОВА Диана

В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заболели 168 человек. Общее число случаев инфицирования приближается к 23 тысячам, сейчас этот показатель составляет 22 906. Данные представили в региональном оперативном штабе 23 января.

Снято с учета по выздоровлению от COVID-19 за прошедшие 24 часа 104 жителя, всего – 17 334.

Прямо сейчас официально болеют 5401 человек, 541 из них лежит в больницах, 4860 переносят инфекцию в легкой форме дома на самоизоляции.

Прироста смертей не зафиксировано. Жертвами коронавирусной инфекции в Башкирии числятся 171 человек.