Житель Башкирии спас умиравшего от холода и обезвоживания пса

фото: инстаграм Радмира Миннигалиева

Житель башкирского поселка Краснохолмский Радмир Миннигалиев спас умиравшего от холода пса. 21-летний парень заметил изможденное животное в сугробе во время пробежки. Он не смог пройти мимо собаки, которая с трудом стояла на лапах, и решил ее приютить. Первую встречу с питомцем молодой человек заснял на камеру телефона.

– Как же ему плохо, а. – говорит за кадром Радмир. – Что случилось? Короче, моя миссия – его спасти. Надеюсь, он меня сейчас не покусает.

Парень отвез пса в родной поселок. Сначала он оставил его в подъезде, а потом забрал в квартиру. На пост Радмира в соцсетях отреагировали волонтеры и просто неравнодушные люди. Они предложили свою помощь. Лаки, как Миннигалиев назвал свою собаку, согласились бесплатно принять в нефтекамской ветеринарной.

Как сообщил телеканал «Нефтекамск 24», псу примерно 14-15 лет. Скорее всего, всю жизнь он провел на цепи. Врач констатировал собаке отравление, обезвоженность и повышенную температуру. Состояние Лаки было тяжелым, но не безнадежным.

фото: инстаграм Радмира Миннигалиева

Сейчас пес живет у бабушки Радмира во дворе в нефтекамском Касево. Для животного на пожертвования был куплен целый вольер. Сейчас идет сбор средств на лечение Лаки. Подробнее о том, как помочь животному, можно узнать на странице Миннигалиев в инстаграме.