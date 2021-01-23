В Башкирии еще одна легковушка влетела под фуру, водитель погиб

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии за один день, 22 января, две легковушки влетели под фуры. Первый случай произошел под Уфой – в ДТП погибла семья с маленькими детьми из Новосибирска. Второй инцидент был зафиксирован спустя несколько часов в Туймазинском районе. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

Авария случилась на все той же федеральной трассе М5. Столкнулись «Лада Калина», которой управлял 63-летний житель Татарстана, и встречный грузовик «Scania». За рулем фуры находился 53-летний дальнобойщик из Челябинской области. После удара большегруз выехал за пределы проезжей части в кювет. Столкновение оказалось настолько сильным, что детали от «Лады» повредили проезжавшую мимо машину. Водитель отечественного авто скончался на месте.

фото: ГИБДД РБ

– Навстречу шла колонна грузовиков. [Их] обгоняли две легковые, одна из которых успела проскочить колонну. Вторая – нет, [она] ударилась в лоб, – пояснил обстоятельства аварии шофер из Scania.