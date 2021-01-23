Мэр Уфы сообщил, когда в городе уберут новогодние елки и иллюминацию

фото: Сергей Греков // vk.com

Новогодние елки и иллюминацию в Уфе начнут разбирать уже на следующей неделе. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил мэр Сергей Греков.

– За работой и не заметил, что праздники заканчиваются, еле успел сделать фото [елки и иллюминации] на память. И вы успеете – впереди ещё одни выходные, а потом новогодняя сказка попрощается с нами. Жалко разбирать конструкции, но уже пора и весну в гости ждать, – написал 22 января сити-менеджер.

Он добавил, что Новый год Уфа «встретила ярко» и поблагодарил всех, «кто помог украсить парки и скверы».