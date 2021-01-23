Четверых жителей Башкирии будут судить за хищение земли на 184 млн рублей

Мошенники нажились на сворованной земле, продав ее под застройку Фото: Лия МУРАДЬЯН

Четверых жителей Иглинского района Башкирии будут судить за хищение земли на 184 млн рублей. Злоумышленникам в зависимости от участия в преступлении инкриминируют мошенничество, подделку документов и отмывание денег. Среди обвиняемых есть бывшая сотрудница суда и риелтор.

– В период с 2007 по 2010 годы риелтор вступила в преступный сговор со своим братом и знакомой бывшим секретарем Иглинского районного суда, с целью хищения муниципальных земельных участков, расположенных в Иглинском районе, право собственности на которые не было в установленном порядке разграничено, – пояснили в Следственном комитете Башкирии.

Для того чтобы забрать землю себе, мошенники разработали целый план. Они изготавливали подложные судебные решения о передаче участков в собственность родственников риелтора. Сотрудница суда, пользуясь большим доверием коллег, подписывала эти документы и заверяла печатью. Подпись судьи она подделывала. После оформления земель обвиняемые разбили ее на мелкие участки и продавали под застройку жилых домов.

Стоимость похищенной земли была оценена в 184 млн рублей. На имущество обвиняемых, которые, к слову, вины своей не признали, наложили арест на общую сумму свыше 142 млн рублей.

Утвержденное прокурором обвинительное заключение будет передано в Иглинский районный суд – тот самый, где ранее работала одна из фигуранток уголовного дела.