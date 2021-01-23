В Башкирии перерасчет за отопление произведут только тем, чья плата выросла больше чем на 42%

Хабиров анонсировал перерасчет платежей за отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии перерасчет за отопление сделают тем жителям, чья плата по итогам декабря 2020 года выросла больше чем на 42% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом 23 января сообщил глава республики Радий Хабиров на встрече с членами местной Общественной палаты. По его словам, решение проблемы с платежками за тепло «стало одной из главных задач в работе органов власти».

– МУП «Уфимские инженерные сети» сделает перерасчёт декабрьских платежей, превысивших ноябрьские более чем на 42 процента, – сказал руководитель региона. – Такую же работу мы проводим с «БашРТС». 26 января мы ещё раз детально обсудим с ними все вопросы, и найдём решение.

Он также добавил, что сегодня, 23 января, в каждом районе Уфы пройдут встречи жителей с представителями управляющих компаний. Последние дадут пояснения по поводу того, как именно будет проводиться перерасчет. Подчеркнем, что пока речь идет только об «Уфимских инженерных сетях».