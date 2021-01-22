В Уфе 2 марта состоится суд по делу Моргенштерна

Фото со страницы Моргенштерна в Инстаграм

В Кировском районном суде Уфы 2 марта 2021 года будет рассмотрено дело в отношении популярного рэп-исполнителя Моргенштерна, сообщает объединенная пресс-служба судов. В сообщении сказано, что истец требует через суд признать незаконным использование исполнителем произведения, автором которого является заявитель. В качестве размера компенсации заявлено 300 тысяч рублей.

– Также истец просит суд взыскать с Моргенштерна компенсацию за нарушение исключительного права на музыкальное произведение "Владимир Путин молодец!" в сумме 300 000 рублей и обязать музыканта прекратить использование в своей деятельности этой композиции без разрешения, – передали в пресс-службе.

Истец также недоволен, что Моргенштерн использовал его композицию в коммерческих целях. Заседание по этому делу состоится 2 марта в 11:15.