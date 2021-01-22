В ГИБДД Уфы отреагировали на фото пешеходного перехода с множеством одинаковых знаков

Фото ГИБДД по Уфе

В ГИБДД Уфы отреагировали на сообщение пользователей соцсетей о том, что на улице Летчиков установили сразу несколько дорожных знаков «Пешеходный переход», позабавив тем самым местных жителей.

– Выездом на место государственными инспекторами дорожного надзора отдела ГИБДД города Уфы в ходе проведенного обследования улично-дорожнои сети, были выявлены недостатки, а именно дублирование дорожных знаков «Пешеходныи переход» напротив школы №128 микрораи она Затон, – подтвердили в госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что такая ситуация сложилась из-за того, что на нерегулируемом пешеходном переходе установили опору со светофором желтого цвета для привлечения внимания водителей, а на опоре смонтировали подсветку с цветной проекцией.

По данным столичного ГИБДД, в настоящий момент администрации Уфы выдали предписание демонтировать лишние дорожные знаки.