ВС Башкирии оставил под арестом Альберта Рахматуллина, которого задержали после собрания уфимцев в Белом доме

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Верховный суд Башкирии 22 января оставил без изменений решение Кировского районного суда о 10-суточном аресте активиста Альберта Рахматуллина. Его взяли под стражу за организацию массового собрания уфимцев в Белом доме республики. 18 января несколько десятков горожан прорвались в административное здание и требовали там решить проблему высоких счетов за отопление. В тот же день Рахматуллин был задержан и арестован на 10 суток.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, общественник и его защитник обжаловали постановление районного суда. ВС оставил ходатайства без удовлетворения.

Напомним, когда Рахматуллин находился под стражей, у него умер отец. Активиста выпустили на волю на три дня, чтобы он смог проводить родного человека в последний путь и организовать похороны.