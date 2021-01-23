«Обидно, когда тебя уже хоронят»: девушка из Башкирии, столкнувшаяся с тяжелой болезнью, рассказала о своих переживаниях

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«Комсомолка» уже не раз писала о непростой истории 24-летней Александры Абрамовой из небольшого башкирского поселка Приютово, которая уже несколько лет сражается с опасной и редкой болезнью – аденокистозным раком слюнной железы. Долгое время девушке не могли поставить правильный диагноз, и пока Саша глушила боль таблетками, болезнь прогрессировала. Сейчас девушка собирается ехать на обследование в московский онкологический центр Блохина, поскольку в Башкирии ей могут предложить только паллиативное лечение.

- Вчера у меня был день рождения, 24 года. Для меня это особенный день, ведь я радуюсь каждому году жизни, отвоеванному у рака. Состояние у меня непонятное, боли, конечно, есть и сильные, но хотя бы сбиваются уколами. Сама вот научилась себе их делать, чтобы ни от кого не зависеть. Я мечтаю уже поскорее приехать в Москву, пройти обследование, начать лечение. Я верю, что обязательно справлюсь со своей болезнью. И тем обиднее, когда некоторые начинают тебя уже хоронить. Мол, зачем собирать деньги, ничего уже тебе не поможет. А я все равно верю, что вылечусь, у меня хватит сил! – признается Александра.

Сейчас девушке снова необходима помощь и поддержка, как моральная и финансовая. Необходимы средства на билеты, проживание и обследование, поэтому если вы хотите помочь Саше побыстрее справиться с ее непростым жизненным испытанием, можете перевести посильный вклад на карту 4276 0600 3180 9299 (получатель Александра Абрамова).