Привет, пятница! Уфу вечером сковали 10-балльные пробки

Вечером в пятницу, 22 января, Уфу сковали 10-балльные пробки, образовавшиеся на основных улицах города.

На момент написания заметки, заторы на улицах Уфы достигли максимальной отметки сервиса «Яндекс.Пробки» – 10 баллов. По всей видимости, здесь сошлись два критичных фактора – вечер пятницы и снегопад.

Серьезные затруднения в движении зафиксировали на улицах Менделеева, 50-летия Октября, Айской, Цюрупы, Маршала Жукова, Уфимском шоссе, проспекте Октября и Салавата Юлаева.

Напомним, что сейчас в Уфе проходит ремонт путепровода на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Перекрытый участок дороги водителям приходится объезжать через альтернативные маршруты.