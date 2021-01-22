Загадочно пропавший три года назад парень до сих пор не найден

В тот злополучный день он вышел из дома в селе Зирган и не вернулся.

В Башкирии продолжают искать Евгения Галушева, который пропал в канун Дня защитников Отечества в 2018 году. Напомним, что тогда еще 23-летний молодой человек бесследно исчез после ссоры со своими друзьями, с которыми отмечал праздник.

Сегодня двоюродный брат сообщил «КП», что Евгений так и не найден, никаких зацепок не было.

В тот злополучный день он вышел из дома в селе Зирган и не вернулся.

Был одет в черную куртку, темные джинсы. На левой кисти татуировка «За ВДВ». Всем, кто знает о местонахождении Евгения, просьба звонить по телефону 8 (987) 4933014 или 02 в полицию.