Уфимец задушил и закопал знакомую в парке. Убитая числилась пропавшей без вести 1,5 года

Подозреваемый на месте убийства // фото: СК РБ

В Уфе будут судить 45-летнего мужчину, который ради 2,2 млн рублей задушил и закопал знакомую в парке. Убитая 1,5 года числилась пропавшей без вести.

Преступление произошло в начале 2019 года. Подруга обвиняемого продала квартиру за 2,2 млн рублей. Желая получить эти деньги, он пошел на убийство. У мужчины был долг перед знакомой. Под предлогом его возвращения он назначил 35-летней женщине встречу в своем гараже.

– При встрече обвиняемый […] накинул ей на шею веревку и удерживал до тех пор, пока она не перестала дышать, а затем похитил у нее деньги в общей сумме более 2,2 млн рублей. После содеянного злоумышленник оставил тело женщины в смотровой яме своего гаража и скрылся с места происшествия. В апреле 2019 года подозреваемый вывез тело и закопал в парке имени Калинина, – рассказали в СК.

В феврале того же года мать женщины заявила о безвестном исчезновении дочери. Этим делом заинтересовались следовали и уголовный розыск. Сыщики смогли найти очевидца убийства женщины. Больше полутора лет он молчал, потому что боялся расправы.

Задержание убийцы происходило при силовой поддержке спецподразделения. В квартире, где он жил с родственниками, был проведен обыск. Место захоронения в парке искали полицейские и кинологи.

– В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий с целью обнаружения тела потерпевшей, обвиняемый ударил лопатой сотрудника полиции и попытался скрыться в лесном массиве, однако, вскоре был задержан. Полицейскому был причинен легкий вред здоровью, – добавили в СК.

Тело погибшей в конечном счете было извлечено из-под земли. Для этого сотрудники правоохранительных органов привлекли экскаватор.

Обвиняемый свою вину в преступлении не признал. Его будут судить по трем статьям: убийство, сопряженное с разбоем, покушение на побег из-под стражи и применение насилия в отношении представителя власти.