Молодого уфимца обвиняют в загадочной смерти солдата, рассказываем, что произошло

4 июля 2020 года Тимур вернулся домой с армии будучи сержантом.

21-летнего Тимура Гизатуллина из Уфы задержали спустя три месяца после того, как он вернулся с армии. Молодого человека подозревают в причастности к гибели 20-летнего сослуживца. Сейчас Тимур находится в СИЗО в Великом Новгороде. Его родные не верят, что Тимур в чем-то виновен, наняли адвоката и надеются, что «справедливость восторжествует».

«КП-Уфа» пообщалась с Гульнарой, матерью Тимура, которая рассказала все подробности этой истории.

– 4 июля 2020 года сын вернулся домой с армии будучи сержантом. Отдыхал, а потом в октябре уехал в Выборг работать. Проработал всего неделю, и на работу за ним пришли следователи, задержали, подозревают в неуставных отношениях, - рассказала женщина. – В военной части парень погиб при странных обстоятельствах – его сослуживец.

Гульнара продолжила, что 2 июля в части было построение после учений – проводили телесный осмотр, а 3-го у погибшего появились рвота, температура, боли в животе.

- Сын рассказал, что 3 числа отправил его в санчасть. Потом он попал в госпиталь, ему было все хуже и хуже. Начался сепсис. В течение суток он умер, - говорит мать. – Свидетели рассказали, что мол, в день построения погибший опоздал на него, и наш сын ударил его в спину кулаком. Тимур, конечно, это отрицает и говорит, что даже не помнит, что тот опаздывал.

Родители надеются, что в этой истории разберутся и сына выпустят. Они отрицают его причастность и молятся на положительный исход истории.