Дорожники и МЧС Башкирии обратились к водителям из-за резкого ухудшения погоды

В Башкирии обещают метель и мокрый снег Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Управление дорожного хозяйства и МЧС Башкирии обратились к водителям с предупреждением о резком ухудшении погоды на территории республики.

До конца недели, 23-25 января в регионе ожидается мокрый снег, дождь различной интенсивности, местами метель с усилением ветра до 17 метров в секунду. На дорогах прогнозируются снежные накаты, заносы. Завтра, 23 января, видимость ночью и утром ухудшится из-за тумана. Дневная температура воздуха будет постепенно повышаться, 24 числа обещают 0, -5°.

– Дорожные службы рекомендуют по возможности перенести дальние поездки и напоминают, что при сложных погодных условиях необходимо сменить манеру управления автотранспортом. Агрессивное вождение может стоить очень дорого! – обратились к водителям в УДХ.

По данным МЧС, 23 и 24 января в восточных районах Башкирии ожидается понижением температуры в утренние часы – до «минус» 32°.