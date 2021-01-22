Беспомощную студентку из Башкирии жестоко избили на камеру мобильного телефона

В Башкирии жестоко избили девушку и засняли происходящее на камеру мобильного телефона.

По словам автора, жуткое видео засняли в Балтачевском районе республики. Неизвестная студентка якобы оскорбила знакомых неприятными словами, за что те начали избивать ее прямо на улице. Жертва пыталась отбиваться от обидчиц, но после перестала. Издевательство над девушкой цинично засняли на камеру телефона и выложили в интернет. В конце записи жертву поставили на колени и заставили извиняться перед «оскорбленной» оппоненткой.

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