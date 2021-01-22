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Башкирский суд рассказал подробности дела об изнасиловании 12-летней девочки

Задержанный мужчина надеялся на домашний арест
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Суд отправил предполагаемого педофила под арест до 18 марта 2021 года

Суд отправил предполагаемого педофила под арест до 18 марта 2021 года

В объединенной пресс-службе судов Башкирии рассказали подробности дела об изнасиловании 12-летней девочки в Хайбуллинском районе республики. Ранее «КП-Уфа» писала, что задержанный 35-летний мужчина растлевал школьницу на протяжении четырех лет - с 2014 по 2018 год.

По данным суда, пока мужчина проходит подозреваемым по одному случаю изнасилования:

– В мае 2014 года обвиняемый, с целью удовлетворения своих интимных потребностей, находясь в жилом помещении, где проживала потерпевшая, совершил половое сношение с применением насилия с 12-летней девочкой, – следует из официального релиза.

Предполагаемого педофила задержали 18 января 2021 года. Суд заключил мужчину под стражу в СИЗО – он и его защитник настаивали на домашнем аресте. Подозреваемого посадили в изолятор как минимум до 18 марта 2021 года.

Криминал