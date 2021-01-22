В Уфе 23 января на несколько часов частично закроют одну из улиц: стало известно, зачем

фото: мэрия Уфы

Завтра, 23 января, в Уфе частично закроют для проезда машин улицу Правды – на участке от Таллинской до Ухтомского. Ограничение будет действовать в период с 7:00 до 16:00. Как пояснили в администрации башкирской столицы, это связано с подготовкой и проведением ярмарки выходного дня.

Мэрия попросила уфимцев и гостей города с пониманием отнестись к вводимому ограничению и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, сегодня стало известно, сколько километров дорог и какие улицы будут отремонтированы в Уфе в текущем году.