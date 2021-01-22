12% жителей Башкирии находятся за чертой бедности

В Башкирии существенная доля бедности приходится на сельскую местность

В Башкирии по данным статистики 12% населения находится за чертой бедности. Речь идет о жителях, доход которых ниже величины прожиточного минимума. Эти данные опубликованы министерством труда республике в региональной программе по снижению бедности до 2030 года.

В документе отмечается, что доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в Башкирии снизилась с 12,3% (500,3 тысячи человек) в 2017 году до 12,1% (491,7 тысячи человек) в 2018 году». По этому показателю республика занимает 26-ю позицию среди других регионов России 4-ю в Приволжском федеральном округе.

– Рассмотрение уровня бедности […] свидетельствует преимущественно о сельской бедности – необоснованно высок разрыв между городом и селом, – следует из текста программы. – В сельской местности каждая пятая семья с детьми находится в состоянии бедности. Крайне высок уровень бедности студентов, учащихся на дневной форме обучения – 36,2%. [...] Занятость в сельской местности, в отличие от городской, не является гарантией от бедности – почти каждый 10-й находится в состоянии бедности. Наличие бедных неработающих пенсионеров в сельской местности свидетельствует, что они, несмотря на низкий уровень пенсионного обеспечения, помогают своим детям. Структура бедности в сельской местности представлена практически ровными долями: дети в возрасте до 16 лет – 32,6%, занятые в экономике – 32,3%, не занятые в экономике – 35,1%.

В документе сказано, что основная цель региональной программы до 2030 года – это снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017-го и «обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции».