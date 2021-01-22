Главный гаишник Башкирии попросил водителей запастись терпением Фото: Рустем АХУНОВ

Начальник башкирской ГИБДД Динар Гильмутдинов предупредил водителей о массовых проверках на дорогах. Рейды гаишников пройдут сегодня, 22 января.

– В преддверии выходных в целях профилактики грубых нарушений правил дорожного движения […] пройдут рейдовые мероприятия, в рамках которых будут проводиться проверки водителей с целью выявления и пресечения грубых нарушений дорожных правил, – написал руководитель Госавтоинспекции республики.

Он отметил, что подобные мероприятия помогают исключить из транспортного потока пьяных автомобилистов и нарушителей ПДД, которые подвергают опасности водителей и пешеходов.

Гильмутдинов попросил жителей Башкирии запастись терпением и доброжелательностью.