В Башкирии поймали террориста, готовившего взрыв
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Башкирии сотрудники ФСБ поймали 25-летнего террориста, который готовил взрыв.
По данным Центра общественных связей ФСБ России, 25-летний парень из Башкирии готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов. Молодой человек раздобыл взрывчатку и оружие, а также организовал тайник с запрещенными предметами в лесу.
В телефоне парня силовики нашли инструкцию по изготовлению бомбы и переписку с «кураторами» запрещенных в России террористических организаций.
Молодой человек ответил, что готовил взрывчатку для того, чтобы «взрывать людей». Допрос террориста сотрудники ФСБ сняли на видео.
Личность подозреваемого в подготовке теракта не раскрывают. Также неизвестно, где и когда его задержали.