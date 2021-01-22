В Башкирии поймали террориста, готовившего взрыв Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии сотрудники ФСБ поймали 25-летнего террориста, который готовил взрыв.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, 25-летний парень из Башкирии готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов. Молодой человек раздобыл взрывчатку и оружие, а также организовал тайник с запрещенными предметами в лесу.

В телефоне парня силовики нашли инструкцию по изготовлению бомбы и переписку с «кураторами» запрещенных в России террористических организаций.

Молодой человек ответил, что готовил взрывчатку для того, чтобы «взрывать людей». Допрос террориста сотрудники ФСБ сняли на видео.

Личность подозреваемого в подготовке теракта не раскрывают. Также неизвестно, где и когда его задержали.