Хабиров издал распоряжение, в котором рекомендует чиновникам ходить на работу в национальных костюмах

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров издал распоряжение, в котором рекомендует чиновникам ходить на работу и официальные мероприятия в деловых национальных костюмах. Официальный документ был подписан еще 30 декабря 2020 года, однако на портале правовой информации появился только вчера, 21 января.

В распоряжении, помимо собственно рекомендации, есть описание костюмов для женщин и мужчин. Публикуем выдержку об этом из документа:

Описание делового национального костюма для мужчин и женщин

Хабиров также указывает, что «костюмы для мужчин и женщин должны быть однотонными», без ярких оттенков – они не допускаются. Кроме того, новый дресс-код не позволяет чиновникам носить джинсы, шорты, прозрачные блузки, пляжную обувь, мокасины, босоножки, обувь «с массивной платформой». У носящего национальный костюм госслужащего также должна быть прическа «классического стиля».