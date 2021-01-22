Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Следком Башкирии проверит больницу, врачи которой пожаловались на отсутствие «ковидных» выплат

Неприятная ситуация произошла в Бирске
Рустем АХУНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Следком Башкирии проверит больницу, врачи которой пожаловались на отсутствие «ковидных» выплат

Следком Башкирии проверит больницу, врачи которой пожаловались на отсутствие «ковидных» выплат

Следком Башкирии заинтересовался историей с больницей, в которой медики пожаловались, что им не платили компенсации за работу с больными ковидом.

Известно, что к следователям обратились медики Бирской центральной районной больницы, которые рассказали, что им не выплатили денежные компенсации за работу с больными коронавирусом.

Сыщики начали соответствующую проверку. Сейчас они проверяют бухгалтерскую отчетность и иные документы, чтобы установить, действительно ли медики не получали положенные от государства деньги за работу с больными коронавирусом.

Результаты проверки следователи огласят и примут необходимое решение.