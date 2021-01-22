Следком Башкирии проверит больницу, врачи которой пожаловались на отсутствие «ковидных» выплат

Следком Башкирии заинтересовался историей с больницей, в которой медики пожаловались, что им не платили компенсации за работу с больными ковидом.

Известно, что к следователям обратились медики Бирской центральной районной больницы, которые рассказали, что им не выплатили денежные компенсации за работу с больными коронавирусом.

Сыщики начали соответствующую проверку. Сейчас они проверяют бухгалтерскую отчетность и иные документы, чтобы установить, действительно ли медики не получали положенные от государства деньги за работу с больными коронавирусом.

Результаты проверки следователи огласят и примут необходимое решение.