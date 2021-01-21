После морозов в Башкирию придет резкое потепление

Потепление придет с ветрами и метелями Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Башкирии в последние дни напоминают качели: то заморозки, то метель и гололед. Из-за ледяного пронизывающего ветра даже небольшое похолодание кажется самым настоящим трескучим морозом. Особенно морозную погоду синоптики обещают уже в эту субботу, когда ночью температура воздуха опустится -20, -25 градусов ночью и до -17 днем. В отдельных районах при прояснениях и вовсе столбики термометров покажут все -30.

А вот уже на следующий день, в воскресенье, в Башкирию придет долгожданное потепление. Ночью температура воздуха ожидается всего -12; -17, а уже днем потеплеет до 0 °C. Конечно, не обойдется без сильного ветра, метелей, снежных наносов и гололеда на дорогах, налипания мокрого снега на проводах и прочих неприятностей. Поэтому водителей заранее просят отказаться от дальних поездок без крайней необходимости, а на дорогах соблюдать скоростной и дистанционный режим, не выезжать на обгон.