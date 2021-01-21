В Башкирии на трассе столкнулись грузовик и «КамАЗ»: есть пострадавшие

Фото: Госкомитет ЧС по РБ

Сегодня днем, 21 января, в Дюртюлинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, неподалеку от села Такарликово грузовик Hyundai Porter на скользкой дороге не успел затормозить и врезался во впереди идущий «КамАЗ», после чего от удара вылетел в кювет.

Очевидцы аварии вызвали спасателей, медиков и сотрудников ГИБДД. В аварии пострадали водитель и его пассажир из Hyundai, спасателям пришлось применять специнструмент, чтобы помочь пострадавшим выбраться из грузовика, после чего их передали медикам. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.