Задержан житель Башкирии, который на протяжении четырех лет растлевал школьницу

Мужчину задержали сотрудники угрозыска и СК Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хайбуллинском районе Башкирии за «насильственные действия сексуального характера» против несовершеннолетней задержали 35-летнего мужчину. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По данным собеседника, подозреваемый растлевал девочку в период с 2014 по 2018 год. Все началось, когда потерпевшей было только 12 лет – в прошлом году ей исполнилось 18.

Как именно вскрылись факты секс-насилия, пока неизвестно. Вечером 18 января сотрудники угрозыска и следственного комитета доставили мужчину в отдел МВД. Там он дал признательные показания, после чего СК возбудил уголовное дело.