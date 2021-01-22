Доходы культурных учреждений Башкирии снизились почти в 2 раза на фоне COVID-19

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По итогам 2020 года доходы башкирских учреждений культуры на фоне пандемии коронавируса снизились почти в 2 раза. Об этом на профильном брифинге 21 января сообщила министр культуры республики Амина Шафикова.

– У нас показатели снизились. В апреле-мае учреждения культуры все были закрыты. Сейчас ограничения по заполняемости залов сохраняются. Мы «упали» почти в два раза. В 2019 году внебюджетные средства наших госучреждений составляли 446 млн рублей, а по итогам 2020 года собираемость составила всего 241,3 млн рублей, – отметила чиновница.

Несмотря на столь драматичное падение доходов, сами учреждения культуры «никоим образом не пострадали», сказала министр. Частично ущерб театрам, галереям и дворцам культуры был возмещен с помощью регионального бюджета.