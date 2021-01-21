Власти Башкирии «сохраняют позицию» о проведении Всемирной фольклориады в 2021 году

Фольклориаду не удалось провести в 2020 году из-за коронавируса

Власти Башкирии не исключают, что Всемирную фольклориаду удастся провести в 2021 году. Об этом на профильном брифинге сообщил вице-премьер республики Азат Бадранов.

Напомним, культурный фестиваль международного уровня должен был пройти в Башкирии летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на год.

– На сегодняшний день мы сохраняем позицию о проведении фольклориады в республике с 3 по 10 июля и следим за развитием эпидемиологической ситуации. Говоря откровенно, мы находимся в ожидании. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни с участием федеральных и республиканских членов оргкомитета, – рассказал чиновник. – Если мы примем решение о проведении мероприятия в 2021 году, возникает очень много вопросов по поводу эпидемиологических режимов стран-участников: где-то могут прекратить авиасообщение, каких-то участников могут не выпустить.

По словам Бадранов, основные события планируется провести в Уфе. Речь идет о церемонии открытия и закрытия, масштабном костюмированном параде, большой конференции по культуре и выставке ремесленников. Также, по задумке организаторов, участников фольклориады должны будут принять еще 33 муниципалитета республики.