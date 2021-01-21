Минздрав Башкирии назвал месяц, в который коечный фонд был максимально загружен из-за COVID-19

В ноябре Башкирия развернула 6,5 тысячи коек инфекционного профиля Фото: ИВАНОВА Диана

В ноябре 2020 года в Башкирии было развернуто максимальное количество коек для пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Об этом на оперативном совещании 21 января сообщила замминистра здравоохранения Башкирии Гульнара Зиннурова.

– С учетом провизорных мест [в ноябре 2020 года] было развернуто 6,5 тысяч коек, и наблюдался пик числа случаев заболеваний. По мере улучшения эпидемиологической обстановки, в декабре, часть коечного фонда переведена в резерв (177 коек), – приводит данные чиновницы пресс-служба Минздрава Башкирии.

Зиннурова добавила, что на конец 2020 года в инфекционных госпиталях было развернуто 5623 койки для лечения ковид-положительных пациентов. Постепенное снижение госпитализаций больных с коронавирусом позволило уменьшить загруженность коечного фонда со 100% до 60-80%, добавила замминистра.