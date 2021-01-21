Уфимские судебные приставы обнаружили в сугробе замерзшего глухонемого мальчика

фото: пресс-служба ФССП

Судебные приставы Уфимского района помогли потерявшемуся глухонемому мальчику, которого они обнаружили в сугробе.

Ребенок лежал на снегу возле здания надзорного ведомства. Его заметили проходящие мимо сотрудники. Они забрали мальчика в отделение ФССП, откуда была вызвана служба спасения и полиция, а также организованы поиски родственников «потеряшки». Приставы опубликовали несколько постов о малыше в популярных сообществах «ВКонтакте».

Пока мальчик отогревался и пил чай, сотрудники обратились в Уфимскую коррекционную школу-интернат для глухих, однако там сказали, что найденный ребенок у них не обучается. Тем не менее представители учреждения вызвались помочь.

– Педагог-психолог учебного заведения проехал с судебными приставами в отделение и, поговорив с ребенком отчасти на языке жестов, отчасти рисунками, выяснил у него необходимые сведения, – передали в пресс-службе ФССП.

Полученная психологом информация помогла полицейским. Они быстро установили близким родственников ребенка и смогли передать его законному представителю – бабушке. Как выяснилось, мальчику девять лет. Он пропал из поля зрения пожилой женщины во время прогулки.