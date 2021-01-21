12 жителей Башкирии стали миллионерами и не знают об этом

Если за выигрышем никто не придет, его переведут в бюджет России

12 жителей Башкирии выиграли в новогодней лотерее по миллиону рублей и до сих пор не обратились за выигрышем. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

– По итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото» 1 января в стране появился 581 новый лотерейный миллионер, а Башкирия заняла третью строчку в рейтинге самых везучих регионов по количеству миллионеров: 1 миллион рублей выиграли сразу 22 жителя региона, из которых 10 уже обратились за выигрышами, – передали представители лотереи.

Они призвали участников новогоднего розыгрыша проверить свои билеты и забрать деньги. В «Столото» добавили, что в целом ситуация с запоздалым обращением за выигрышем «нормальная» – особенно в январе. У счастливчиков есть еще полгода, чтобы прийти за миллионом. Деньги могут ждать победителя и три года, но только по уважительной причине. По истечении этого срока средства перечислят в бюджет России.