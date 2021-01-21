В Уфе загорелся жилой барак, из дома эвакуировали 25 человек

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 21 января, в уфимской Нижегородке загорелся двухэтажный жилой барак. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 8:05. Сообщалось о возгорании деревянного дома на улице Малой Лесозаводской, 14. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС по повышенному рангу пожара.

К прибытию спасателей открытым огнем горела квартира на втором этаже. Пламя начало распространяться на соседние помещения.

– В ходе тушения пожара из зоны воздействия опасных факторов пожара выведено 25 человек, из них 7 детей. Люди временно находятся в автобусах, – передали спасатели.

Эвакуированных людей разместили в автобусах // фото: МЧС РБ

Тушение дома все еще продолжается. В ликвидации огня участвуют 42 человека и 14 единиц техники. Площадь пожара - 800 квадратных метров.

Причины и обстоятельства пожара выяснит эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС. Они уже выехали на место происшествия.