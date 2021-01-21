Уфимка едва не родила в утренней пробке на мосту через Белую

Фото: ГТРК "Башкортостан"

В Уфе женщина едва не родила, находясь в пробке на мосту через реку Белую.

Необычная ситуация произошла накануне в Уфе ранним утром. В диспетчерскую службу ГИБДД Башкирии поступила просьба сопроводить через проблемный с недавних пор участок дороги легковой автомобиль с роженицей. В итоге гаишники сопроводили женщину и водителя легковушки от остановки «Школьная» до республиканского перинатального центра на улице Авроры. Дорога заняла 10 минут.

- Я переживал. На дороге бывают разные ситуации. Несмотря на то, что мы двигались с включенными проблесковыми маячками, не все водители могли сразу среагировать, - говорит инспектор Никита Никитин.

ГТРК «Башкортостан» сообщает, что история закончилась благополучно. В перинатальном центре у супругов родилась здоровая дочь. На выписку счастливые родители позвали тех самых инспекторов, которые помогли им в сложной ситуации, и поблагодарили их лично.

Напомним, что уфимцы жалуются на огромную пробку на южном въезде в город утром и вечером. На участке сложности в автомобильном движении возникли из-за ремонта путепровода на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева.