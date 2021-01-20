В Башкирии в конце января ожидается резкое похолодание

Метеорологи обещают в Башкирии, как и на всей европейской части России, резкое изменение погодных условий. По прогнозу в регионе в конце января ожидается внезапное нетипичное для этого месяца потепление. Однако перед этой порой наступят довольно холодные деньки.

По данным Башгидрометцентра, в четверг, 21 января, температура воздуха утром достигнет -21 градуса, весь день будет идти небольшой снег. Днем синоптики обещают до -18 градусов, вечером от -16 до -18 градусов, в некоторых частях республики до -30 градусов.

22 января также обещают небольшой снег. Ветер по прогнозу будет южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -16,-21°, при прояснениях -25,-30°, днем -12,-17°.

Потепление по прогнозам обещают с субботы, комфортнее всего температура будет в воскресенье и понедельник.