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Общество

В Башкирии сирота, прождавший квартиру 10 лет, смог получить ее только через прокуратуру

Надзорное ведомство потребовало от районной администрации предоставить, наконец, мужчине жилье
Владислав КАЗАНЦЕВ
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После требований прокуратуры районная администрация выделила сироте квартиру

После требований прокуратуры районная администрация выделила сироте квартиру

В Бакалинском районе Башкирии сирота, прождавший квартиру с 2010 года, смог получить ее только через прокуратуру.

Как рассказали в надзорном ведомстве, мужчина, будучи еще ребенком, остался без родителей. Собственного дома у него не было, поэтому в 2010 году его поставили на учет по обеспечению квартирой из специализированного жилищного фонда. Он прождал 10 лет, но, несмотря на требования закона, так ничего и не получил.

Сирота обратился за помощью в прокуратуру, которая в свою очередь потребовала у районной администрации предоставить ему жилье. Только тогда мужчина получил заветную благоустроенную квартиру.