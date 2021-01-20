В Башкирии сирота, прождавший квартиру 10 лет, смог получить ее только через прокуратуру

После требований прокуратуры районная администрация выделила сироте квартиру

В Бакалинском районе Башкирии сирота, прождавший квартиру с 2010 года, смог получить ее только через прокуратуру.

Как рассказали в надзорном ведомстве, мужчина, будучи еще ребенком, остался без родителей. Собственного дома у него не было, поэтому в 2010 году его поставили на учет по обеспечению квартирой из специализированного жилищного фонда. Он прождал 10 лет, но, несмотря на требования закона, так ничего и не получил.

Сирота обратился за помощью в прокуратуру, которая в свою очередь потребовала у районной администрации предоставить ему жилье. Только тогда мужчина получил заветную благоустроенную квартиру.