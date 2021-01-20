В Башкирии за сутки выявлено почти 2 тысячи случаев ОРЗ и ОРВИ

12 человек с ОРВИ госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Башкирии за прошедшие сутки было выявлено 1988 случаев остро-респираторных заболевания и вирусной инфекции. С подозрением на коронавирус госпитализировали 12 человек с клиникой ОРЗ и ОРВИ, остальные лечатся дома и находятся под наблюдением. Прирост заболевших пневмонией составил 235 человек, 135 было выписано. Такие данные дает региональный минздрав.

Коронавирус нашли еще у 168 жителей республики (за все время заразились 22 403), 164 выздоровели (16 907) и умер один человек (167). В больницах Башкирии сейчас лежат 803 ковид-положительных пациента: 52 находятся в тяжелом состоянии, 15 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.