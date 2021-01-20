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Происшествия

Уфимец жестоко расправился со своим 90-летним отцом

На пенсионере не осталось живого места
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети

фото: соцсети

В Калининском районе Уфы 44-летний мужчина до смерти забил своего престарелого отца. Инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Интернациональной.

Уфимец подручными предметами нанес 90-летнему отцу тяжелые травмы. Криминалисты обнаружили на теле мертвого пенсионера множественные кровоподтеки в области груди, живота, лица, ссадины на руках и ногах, также у него были переломаны ребра.

С места происшествия были изъяты предполагаемые орудия жестокой расправы: трость, молоток и три сковороды.

Следственно-оперативная группа доставила подозреваемого в отдел полиции. Там он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что мужчина проживал с отцом под одной крышей и нигде не работал.

Криминал