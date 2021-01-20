Спикер парламента Башкирии призвал полицию найти обидчиков «двойника Макконахи»

Из обычного дворника Юры мужчина превратился в уфимского Макконахи // Фото: Роман Филиппов

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев призвал полицию разработаться в истории с уфимским дворником Юрой, которого в народе за внешнее сходство уже прозвали «двойником Макконахи».

Напомним, мужчина стал известным на всю страну благодаря фотографу Роману Филиппову. Молодой человек устроил своему соседу-дворнику фотосессию в стиле глянцевых журналов и объявил для него сбор денег. Дело в том, что неизвестные мошенники оформили на Юру несколько кредитов, а потом и вовсе взяли его в рабство. Неравнодушные люди за сутки смогли пожертвовать ему 650 тысяч рублей - за счет этих денег был погашен крупный долг.

Тем не менее вопрос о том, как же так получилось, что дворника взяли в оборот преступники, пока остается открытым. На это и обратил внимание председатель Госсобрания-Курултая Толкачев.

– Как-то буднично рассказано о том, из чего сложилась негативная ситуация. До сих пор не сделано попыток разобраться в причинах. Если верить публикациям, мужчина пострадал от действий мошенников, кроме того, по отношению к нему применяли насилие, удерживали в деревне, заставляли работать. Даже на первый взгляд здесь просматривается состав преступлений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, – отметил парламентарий.

По словам Толкачева, несмотря на то, что история закончилась хэппи-эндом, «нет гарантии, что этот человек не пострадает вновь от действий преступников». Он обратился к полицейским с призывом установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности. Достаточным поводом для возбуждения уголовного дела спикер назвал публикации в СМИ.