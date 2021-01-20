Кировский районный суд Уфы зарегистрировал 55 исков против министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина. Все дела связаны с одной и той же статьей административного кодекса – «Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора». Соответствующая информация появилась на сайте суда в расписания заседаний.Иски будут рассматриваться в период с 20 по 22 января. Два процесса, назначенных на сегодняшнее утро, уже не состоялись: одно было отложено «по прочим основаниям», другое и вовсе отменено из-за «отсутствие состава административного правонарушения».Как уточняет «Башинформ», иски связаны с именно с профессиональной деятельностью Забелина и касаются вопроса обеспечения детей дорогостоящими препаратами. Родители заболевших детей подали иски к Минздраву Башкирии и самому министру.