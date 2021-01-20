Аналитики Башстата выяснили, как с начала года в Башкирии изменились цены на некоторые продукты.По данным статистического ведомства, в январе, по сравнению с последним днем 2020 года, в среднем подорожали свежие помидоры – 144,77 рубля (+9,7%, или +12,82 рубля), свежие огурцы – 141,10 рубля (+4,2% или +5,66 рубля), черный байховый чай – 918,63 рубля (+4,2% или 36,84 рубля), белокочанная свежая капуста – 16,81 рубля (+4% или +64 копейки), картофель – 24,42 рубля (+3,7% или +91 копейка), мясные консервы для детского питания – 782,59 рубля (+3,6% или 27,23 рубля), конфеты, глазированные шоколадом – 295,51 рубля (+3,2% или 9,25 рубля) и репчатый лук – 23,59 рубля (+3% или 69 копеек).В то же время подешевело не такое значительное количество продуктов. На 1,9% в цене упали только вермишель – 60,88 рубля (-1,19 рубля), пшеничная мука – 36,27 рубля (-69 копеек) и, собственно, пшено – 49,96 рубля (-95 копеек).