Минувшей ночью, 20 января, в Уфимском районе произошло смертельное ДТП: грузовик снес трактор, который чистил трассу от снега. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.Инцидент произошел на 24 километре трассы Уфа-Оренбург. 39-летний житель башкирской столице за рулем многотонного КрАЗа врезался в трактор МТЗ. От полученных в результате происшествия травм 50-летний водитель спецмашины из Архангельского района скончался до приезда бригады медиков.– По некоторым данным, колёсный трактор двигался задним ходом, – отметили в Госавтоинспекции.По факту аварии с летальным исходом начато разбирательство.За минувшие сутки это не единственное смертельное ДТП. Так, днем в Чекмагушевском районе во время сильного снегопада столкнулись две легковушки: один человек погиб, еще четверо были доставлены в больницу.