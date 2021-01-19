Сегодня в День Крещения Господне свыше 4000 верующих посетили иордани в Уфе. Такие цифры зарегистрированы по состоянию на 16:00 19 января, сообщили в мэрии.В администрации отметили, что каждое место, где расположена иордань, оборудовано удобным подходом и непосредственным сходом в воду, обогреваемыми палатками для переодевания, в которых установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха, точками питания, биотуалетами. Рядом дежурят спасатели, медики, полицейские.Купели закрыли в 21:00. Никаких происшествий на них не было зарегистрировано.