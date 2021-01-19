В Уфе из-под стражи выпустили Альберта Рахматуллина – общественника, который организовал вчера 18 января митинг у Белого дома из-за высоких цен на отопление. Об этом стало известно от Зульфии Гайсиной – члена СПЧ при главе Башкирии.Ранее суд дал ему 10 суток ареста, но сейчас он выйдет на волю на три дня из-за смерти отца – после похорон он продолжит отбывать административное наказание. Оказалось, что родители активиста одновременно заразились коронавирусом, отца положили в больницу, где пожилой мужчина 19 января умер.Напомним, что на Рахматуллина составили административный протокол о «нарушении установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия». У здания Белого дома собрались около 80 человек и требовали, чтобы с ними поговорил Хабиров. На встречу к недовольным уфимцам вышли Борис Беляев, министр ЖКХ, Елена Прочаковская, начальник управления главы республики по социальным коммуникациям, и Урал Кильсенбаев, замруководителя администрации главы РБ по внутренней политике.