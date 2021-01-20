В Уфе полицейские задержали подозреваемого в угоне фургона. Накануне в отдел полиции обратился 42-летний мужчина, который сообщил, что неизвестные угнали его рабочий автомобиль марки «Хендай». На место происшествия выехали полицейские.Они оперативно обнаружили машину и задержали предполагаемого угонщика. Им оказался 40-летний уфимец, который был доставлен в отдел. В беседе он рассказал все подробности случившегося и признался в содеянном.Оказалось, что рано утром подозреваемый возвращался домой из кафе. Неожиданно ему расхотелось идти пешком, и он стал искать автомобиль, чтобы поехать домой на нем. По пути ему попался заведенный фургон, водитель которого, как выяснилось позднее, отошел на несколько минут. Запрыгнув в машину, 40-летний уфимец помчался в сторону своего дома, но не доехал до конца, так как его заметил патрульный экипаж ГИБДД.