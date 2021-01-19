У жительницы села Новофедоровское Стерлитамакского района Башкирии украли 280 килограмм мяса.Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», кража произошла в ночь с 17 на 18 января. Женщина забыла закрыть гаражный бокс, который стоит у нее во дворе, чем и воспользовался злоумышленник. Он просто зашел в помещение и вынес оттуда, по всей видимости, самое ценное – мясо. Сельчанка обнаружила кражу только ранним утром. Спустя час она уже писала заявление в полицию.По факту кражи следственный отдел возбудил уголовное дело. Сотрудники правоохранительного ведомства осмотрели гараж и нашли там следы обуви воришки.