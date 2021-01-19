Во время брифинга в башкирском парламенте 19 января директор филиала «Теплосбыт» при ресурсоснабжающей организации БашРТС Ирина Попова назвала четыре условия, при которых возможен перерасчет платы за отопления.Как передает издание ufa1.ru, перерасчет возможен, если: счетчики учета тепла работали некорректно, услуга отопления предоставлена некачественно, площадь отапливаемой квартиры «на бумаге» не соответствует фактической, некорректно переданы данные индивидуального счетчика.При одном или нескольких зафиксированных случаях жильцу необходимо получить акт, подписанный управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией.