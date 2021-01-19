Международный уфимский аэропорт весной 2021 года возобновит прямые рейсы в город Калининград. Об этом сегодня, 19 января, сообщила пресс-служба воздушной гавани.Возможность слетать к берегам Балтийского моря у жителей Башкирии появится 31 марта. Маршрут Уфа-Калининград будет осуществлять авиакомпания Nordwind. Вылеты на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров планируются дважды в неделю – по средам и субботам.Предварительное время вылета из Уфы – 19:15, из Калининграда – 12:10. Пусть займет в среднем около трех часов.Напомним, ранее аэропорт башкирской столицы анонсировал рейсы в Ереван.