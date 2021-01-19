В уфимском микрорайоне Инорсе под окнами 10-этажного дома обнаружили мертвую женщину. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.Тело рядом с высоткой, в которой проживала погибшая, вечером 17 января заметили прохожие. Они вызвали полицейских и медиков. Последним оставалось только констатировать смерть горожанки. По данным собеседника, ей было 47 лет. Она состояла на учете у психиатра из-за душевного расстройства.Сотрудники передали труп женщины на судмедэкспертизу. О причинах и обстоятельствах происшествия пока ничего неизвестно.