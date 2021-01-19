Эпопея с картинами уфимской художницы Алены Савельевой, которая в пикантных образах изображает людей в башкирских национальных костюмах, все еще не утихает. Обсуждение рисунков, воспринятых некоторыми пользователи сети как оскорбление башкир и культуры, вышло на уровень власти. Накануне довольно жесткую оценку творчеству девушки дал глава Башкирии Радий Хабиров. Местный парламент пошел дальше – депутаты намерены собрать деятелей культуры с экспертами в области искусства и вместе с ними «поставить точку в художественных спорах». Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.По словам парламентария, в адрес депутатов «поступил ряд обращений» от жителей республики, которые требовали дать оценку рисункам Савельевой – в том числе и правовую.– По мнению нашего парламента, вопрос в данном случае больше моральный и этический, чем правовой, – отметил Толкачев. – С одной стороны, некорректно, конечно же, загонять творческих людей в какие-либо рамки, ограничивать в самовыражении, с другой – каждый человек должен нести ответственность за те последствия, которые может вызвать его творчество. И уж тем более нельзя играть с национальными символами, провоцировать людей ради шумихи и ажиотажа. На мой взгляд, работы вообще не заслуживают такого внимания и обсуждения. Но раз уж тема получила широкий резонанс, пусть специалисты в сфере культуры коллегиально дадут оценку этим изображениям и поставят точку в художественных спорах.Кто именно войдет в «комиссию» по изучению картин Алены Савельевой, пока не уточняется.Правовую оценку, добавил председатель парламента, должны дать правоохранительные органы. Он считает, что им нужно отреагировать, «если в рисунках действительно будут усмотрены элементы унижения национального достоинства, разжигания межнациональной розни».